هذه هي توقعات الطقس ليوم غد السبت

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من صافية إلى مغشاة مرفوقة ببعض الأمطار على الولايات الشرقية.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

بينما على المناطق الداخلية، الهضاب العليا فالأجواء قليلة الغيوم مع تشكل خلايا رعدية منعزلة محملة ببعض الأمطار.

قد تنتقل إلى السواحل الوسطى أواخر النهار.

أما على المناطق الشرقية، فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، بداية من الظهيرة، رعود على الهضاب العليا والأوراس مع سقوط أمطار.

على المناطق الجنوبية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على الصحراء الوسطى مع رعود خفيفة.

في حين على الجنوب الغربي أجواء غائمة مع رعود محملة ببعض الأمطار خاصة على منطقتي تندوف وبشار.

أما درجات الحرارة فتتراوح مابين 30 إلى 35 درجة على السواحل، ومن 28 إلى 40 درجة بالولايات الداخلية.

أما بالجنوب فتتراوح درجات الحرارة من 31 إلى 44 درجة مئوية.