هذه هي توقعات الطقس ليوم غد السبت

ستكون الأجواء من مغشاة على الولايات الساحلية إلى شبه رعدية وغائمة على الولايات الداخلية والهضاب العليا غدا السبت.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء مغشاة على المناطق الوسطى والغربية، وغائمة وشبه رعدية، على المناطق الداخلية و الهضاب العليا.

بينما على المناطق الشرقية سيتم تسجيل بعض السحب السفلى قرب السواحل والمناطق الداخلية.

ليصبح الجو غائم مع رعود بداية من الظهيرة خاصة على المرتفعات الداخلية.

في حين الأجواء على الجنوب تبقى مغشاة و شبه رعدية على الجنوب الغربي للوطن ، خاصة على منطقة بشار خلال الظهيرة.

أما على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي،تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة بداية من الظهيرة خاصة على أقصى الجنوب.

أما درجات الحرارة فتتراوح مابين 29 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية، ومن 31 إلى 36 درجة على المناطق الداخلية.

في حين تتراوح مابين 34 إلى 46 درجة بالجنوب.