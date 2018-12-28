هذه هي توقعات الطقس ليوم غد السبت

وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية مغشاة بسحب سفلى مع ضباب.

خلال الصبيحة، تكون كثيفة محليا خاصة نحو المناطق الداخلية، الهضاب العليا، ليعم بعض الصفاء مع سحب عابرة طيلة النهار.

مع تشكل الجليد على منطقة الأوراس خلال الصبيحة.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 40 كم/سا على المناطق الساحلية الوسطى والغربية بداية من الظهيرة.

بينما على المناطق الجنوبية، فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي على أقصى الجنوب نحو الهقار و الطاسيلي.

مع تشكل ضباب خلال الصبيحة على شمال الصحراء، أما على باقي المناطق الجنوبية تكون السماء صافية على العموم.

الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية تصل أحيانا إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى مع بعض التطاير للرمال.

كما تتوقع ذات المصالح أجواء باردة حيث تتراوح درجات الحرارة مابين 15 إلى 16 درجة على المناطق الساحلية.

ومابين 11 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية، في حين على المناطق الجنوبية درجات الحرارة تتراوح ما بين 14 و 25 درجة.