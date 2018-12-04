هذه هي حالة الطقس لليوم الثلاثاء !

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستعرف أجواء صافية على العموم، والرياح ستكون ضعيفة ومتغيرة الاتجاه.

أما المناطق الشرقية، فستشهد سحب عابرة خلال الصبيحة، قرب السواحل وتصبح الأجواء صافية طيلة النهار.

ويرتقب الديوان أجواء صافية على العموم في منطقة بشار وشمال الصحراء، منطقة الواحات، الصحراء الشرقية.

في حين تكون شمالية شرقية على منطقة تندوف، الصحراء الوسطى أقصى الجنوب الغربي للوطن، بالإضافة إلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وستتراوح درجات الحرارة، مابين 19 إلى 25 درجة على السواحل، و 17 إلى 24 درجة بالمناطق الداخلية، و20 إلى 30 درجة بالجنوب.