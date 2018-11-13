هذه هي حالة الطقس لنهار اليوم الثلاثاء.. !!

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية، ستشهد، اليوم الثلاثاء، أجواء غائمة غالبا، مع بعض الأمطار خاصة على الهضاب العليا، اواخر النهار.

وتشهد المناطق الداخلية وكذا الساحلية، خلال الليل، تساقط أمطار معتبرة.

أما الرياح فتكون ضعيفة من متغيرة الإتجاه إلى شمالية شرقية، لتصل إلى 50 كم/سا قرب السواحل خلال الليل.

وسجل الديوان، على المناطق الوسطى، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على السواحل، أما على المناطق الداخلية والهضاب العليا نسجل سحب سفلى مع ضباب خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء مغشاة غالبا.

وترتقب بعض الأمطار على الهضاب العليا خلال الصبيحة.

أما على المناطق الشرقية، تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية أجواء من صافية إلى قليلة السحب قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية.

وعلى الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، سجلت ضباب خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا طيلة النهار.

وفي الجنوب، ترتقب المصلحة، أجواء مغشاة على الجنوب الغربي مع بعض الأمطار.

في حين يشهد شمال الصحراء وشمال الواحات سحب سفلى وكثيفة خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا طيلة النهار.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى، ما بين 22 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية، و ما بين 15 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 18 إلى 35 درجة بالجنوب.