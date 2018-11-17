هذه هي حالة الطقس لنهار اليوم السبت

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية، ستشهد سحب عابرة من المحتمل أن تكون أكثر كثافة قرب السواحل وقد تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الظهيرة.

أما المناطق الشرقية والوسطى، فترتقب المصلحة، ضباب مع سحب سفلى، التي تكون كثيفة على المناطق الشرقية خلال الصبيحة، في حين تتلبد قرب السواحل، أمطار خفيفة بالهضاب العليا والمناطق الداخلية.

وتوقع الديوان، في الجنوب، زخات مطرية تكون رعدية أحيانا على الصحراء الوسطى والصحراء الشرقية، أما على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي نرتقب أجواء مغشاة جزئيا لتتلبد السماء بداية من الظهيرة.

وستكون الأجواء غائمة على شمال الصحراء ومنطقة الواحات، وأجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة من 18 الى 22 درجة،بالسواحل، و14 الى 20 درجة في المناطق الداخلية و19 إلى 35 درجة بالجنوب.