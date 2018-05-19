هذه هي حالة الطقس ليوم الأحد

ستعرف حالة الطقس بالمناطق الغربية للوطن، بداية من صبيحة الأحد، صفاءً بعدها تتشكل سحب كثيفة على السواحل والمناطق الداخلية.

وتشهد الهضاب العليا سحب عابرة، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة والليل مع احتمال تساقط زخات مطرية.

أما المناطق الوسطى من الوطن، فسيكون الطقس غائم مع تسجيل أمطار على شكل رعود خلال الظهيرة.

وتعرف المناطق الساحلية والداخلية والهضاب العليا تحسّنا تدريجيا بداية من ظهيرة يوم غد الأحد.

ويكون الطقس غائم مع بعض الأمطار الرعدية التي تكون معتبرة محليا على المناطق الشرقية.

أما المناطق الجنوبية فسيكون الطقس صافي على العموم باستثناء كل من بشار وشمال الصحراء التي ستشهد تشكل بعض السحب العابرة.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 17 إلى 23 درجة في المناطق الساحلية ، و16 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية، و22 إلى 45 درجة في الجنوب.