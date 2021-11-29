هذه هي حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال التقلبات الجوية الاخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية عدة تدخلات على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها العديد من ولايات الوطن. وقامت ذات المصالح بالعديد من التدخلات بكل من ولاية بجاية، عنابة، تيبازة. أين عرفت هذه الولايات تقلبات جوية، تساقط الأمطار وكذا رياح قوية.

ووفق ذات المصالح سجلت ولاية بجاية تدخلات شملت:

بلدية شميني أين قام أعوان الحماية بعملية امتصاص المياه في ساحة ثانوية شعيبي محند اورابح.

بيما عرفت ولاية عنابة:

ببلـديـة برحال عملية امتصاص المياه ، بالإضافة إلى تسجيل تشقق للجدران في مسكن هش في حي الكاليتوسة. بالإضافة إلى تسرب مياه من سقف عمارتين. كما سجلت بلـديـة البوني انجراف التربة بسبب مياه الامطار في وسط المدينة. في حين عرفت بلدية عنابة سقوط شجرة على منزل بحي الابطال، دون تسجيل خسائر. وأيضا انهيار جزئي في سقف منزل ارضي حوالي 02 م ، بحي بوتياح صالح، دون تسجيل خسائر.

هذا وسجلت بلـديـة الحجار سقوط شجرة على اسلاك كهربائية بحي الطاهر صغير، دون تسجيل خسائر. بينما بلـديـة شطايبي سقوط سلك كهربائي في حي 40 مسكن، دون تسجيل خسائر.

وأضاف بيان الحماية المدنية ان ولاية تيبازة سجل بها:

بلديـة خميستي سقوط شجرة على اسلاك كهربائية داخل فناء منزل بحي عثمان طلبة، دون تسجيل خسائر. وأيضا بلدية تيبازة سقوط شجرة في الطريق للمخرج الشرقي لتيبازة الطريق الولائي 106 مفتوح لحركة السير.

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دعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين الرفع من درجة الحيطة و الحذر بعد التقلبات الجوية الأخيرة خصوصا بعد التساقط الكثيف للثلوج.

وفي هذا السياق دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين بعدم التنقل إلى المناطق والقمم الجبلية حاليا

وبالخصوص المناطق التي تشهد تساقط كثيف للثلوج.

وهذا لتفادي الحوادث سواء، المرور أو حوادث السقوطـ، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور و تنقل مصالح الحماية المدنية في حال طلب النجدة.

وبالنسبة لمستعملي الطريق دعت السائقين إلى ضرورة تخفيض السرعة واستعمال الأضواء حتى في وضح النهار و احترام مسافة الأمان و عدم القيام بالمنورات الخطيرة.

كما نصحت ذات المصالح بالابتعاد عن الوديان و حواف الأودية الى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان والأخطار التي تمثلها.

إضافة الى عدم المغامرة و المجازفة بقطع الأودية على الأقدام أو بالمركبات و عدم الاحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور.

الى جانب ذالك، طالبت بمرافقة الأطفال لا سيما الصغار للذهاب للمدارس واختيار الطريق الآمن والإنتباه الجيد من الأسلاك الكهربائية. التي قد تسقط جراء الرياح القوية.

بالمقابل دعت إلى تجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الامطار.

في ساق آخر، و في حالة تسرب المياه للمنزل، نصحت مصالح الحماية المدنية بقطع التيار الكهربائي و الغاز ووضع في أماكن آمنة المواد السامة، الأثاث و الأجهزة و غيرها من الأغراض.

وفيما يخص الوقاية من خطر الرياح دعت الحماية المدنية الى ترتيب و تثبيت الأثاث الحساس الموجود بالشرفات والقابل للانكسار بفعل الرياح.

وبالنسبة لقطاع البنايات حماية الرافعات بوضعها بالطريقة الصحيحة لتجنب سقوطها من شدة الرياح .وحماية العناصر المزودة بالزجاج وذلك بغلق النوافذ والستائر.

الى جانب الابتعاد عن النوافذ، ووضع السيارات و كذا الحيوانات و العتاد الهام الى الملاجئ و المرائب.

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