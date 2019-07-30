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هذه هي حقيقة إبعاد “مدان” من منصبه !!

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هذه هي حقيقة إبعاد “مدان” من منصبه !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

إنتشر بسرعة البرق خبر إقالة مناجير المنتخب الوطني الأول “عبد الحكيم مدان” من طرف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “خير الدين زطشي”.

لكن مصادر مقربة من بيت “الفاف” كشفت حصريا للنهار أن “حكيم مدان” سيخرج في عطلة سنوية بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها مؤخرا.

وأضافت ذات المصادر الموثوقة أن المسؤول الأول في “الفاف” أبلاغ مدان أنه سيجتمع معه بعد العطلة لوضع النقاط على الحروف.

وجاء هذا القرار على هامش إجتماع المكتب الفيدرالي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم الذي أنعقد اليوم الثلاثاء بسيدي موسى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=682436

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