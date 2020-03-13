هذه هي حقيقة إصابة “صلاح” بفيروس كورونا !!

كذب اليوم الجمعة مصدر مُقرب من “محمد صلاح” خبر إصابة النجم الدولي المصري لفريق ليفربول الانجليزي بفيروس كورونا.

وجاء ذلك ردا على الشائعات التي أطلقتها بعض المواقع الرياضية بخصوص الإشتباه في إصابة الفرعون المصري بفيروس كورونا.

المصدر ذاته أضاف أن “صلاح” بخير ويتواصل مع أهله يوميا كما سيزور مصر في الأيام القادمة رفقة عائلته الصغيرة.

الإشتباه في إصابة لاعب ليفربول بفيروس كورونا يأتي بعد مواجهة الريدز ضد بورنموث منذ أيام.

حيث وبعد المواجهة بساعات ظهرت أعراض الفيروس على حارس بورنموث و4 من أعضاء الفريق.