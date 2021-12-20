هذه هي حقيقة التحاق بلايلي بأولمبيك مارسيليا !

كشفت مصادر إعلامية عربية أن صفقة النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي التي كانت مُنتظرة لن تتم في الميركاتو الشتوي المُقبل.

وكان شقيق يوسف بلايلي قد لمح يوم الجمعة لالتحاق اللاعب الذي فسخ عقده مع قطر القطري بنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لكن موقع كووورة العربي فند ذلك اليوم الإثنين عندما أكد بأن “لوام” لم يتصل بأي طرف من محيط اللاعب ولا يسعى لضمه في الوقت الحاضر.

ويُذكر أن بلايلي يُريد الاحتراف في الدوريات الأوروبية كما أنه يملك عروضا رسمية من أندية لم يُريد الافصاح عنها.

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