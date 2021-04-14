هذه هي حقيقة تدريب بادو الزاكي لمولودية الجزائر !

كشف المدرب المغربي “بادو الزاكي” حقيقة تدريبه لفريق مولودية الجزائر خلفا للمُدرب المُستقيل عبد القادر عمراني.

الزاكي الذي يشغل حاليا منصب مسؤول الطاقم الفني بالاتحاد المغربي لكرة القدم قال لموقع كووورة العربي:”أستغرب الزج باسمي ضمن خانة المدربين الذين يتفاوض معهم المولودية”.

“لم أدخل في أي مفاوضات مع هذا النادي أو غيره لأني باختصار أملك عقدا مع اتحاد الكرة المغربي وأحترمه، ولا يمكنني أن أدير ظهري له”.

وختم:”طوال مساري المهني، تعلمت معنى الاحترافية واحترام العقود، لذلك أنا ملتزم بمهام خاصة أتشرف بحملها رفقة جهاز الكرة المغربي، ولم يسبق أن دخلت في مفاوضات مع أي جهة خارجية أو داخلية طيلة الفترة السابقة”.