هذه هي حقيقة تسجيل 150 حالة إصابة جديدة بكورونا

كشفت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا تسجيل 150 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 2418 حالة.

وأضافت ذات اللجنة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 364 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة الدكتور جمال فورار ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بـ 150حالة جديدة، في الفترة من 11 الى 17 أفريل.

في حين تم تسجيل الوفيات الجديدة ما بين 8 و16 أفريل الجاري موزعة عبر 11 ولاية.

وقال الدكتور فورار انه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة اليوم الجمعة.

ذكر ذات المسؤول ان حالات الوفيات الجديدة موزعة كمايلي:

3 حالات في العاصمة، 2 بالبليدة و2 تيزي وزو و2 برج بوعريرج.

وأشارت اللجنة ان حالة وفاة واحدة سجلت بكل من ولايات بجاية وورڨلة وبسكرة وقسنطينة وسطيف وغرداية ووهران.

كما اكد الدكتور فورار أن 17 ولاية لم تسجل بها أية حالة اليوم الجمعة في حين أن 17 أخرى سجلت بها ما بين حالة وثلاث حالات.

وفي ذات السياق أعلن الدكتور فورار أن عدد حالات الإصابات المؤكدة هو 2418 موزعة عبر 47 ولاية.

وتمثل الفئة 25 و60 سنة تمثل 53 بالمائة من الحالات مؤكد، و38 بالمائة من الحالات يمثلون فئة 60 سنة فما فوق.