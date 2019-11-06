هذه هي حقيقة رحيل “بن العمري” عن الشباب

كشف “أحمد المسعود” مدير المركز الإعلامي بالشباب السعودي حقيقة رحيل النجم الدولي الجزائري “جمال بن العمري” في الميركاتو الشتوي المقبل

ونشر المسعود تغريدة على حسابه الرسمي في “التويتر” سهرة اليوم الأربعاء جاء فيها:”كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن بن العمري وعلاقته مع الشباب، وهو أمر أُشبع نفياً وتوضيحاً”.

“ولعلنا نؤكد مجدداً أن إدارة الشباب ليس لديها الرغبة في بيع اللاعب الذي مدد عقده مؤخراً مع الفريق لثلاثة مواسم”.

وكانت العديد من المصادر الصحفية اكدت قرب رحيل بن العمري صوب الدوري القطري أو الدوري الإماراتي.