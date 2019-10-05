هذه هي حقيقة علاقة القرابة التي تجمع سولكينغ مع علي لابوانت

استضاف تلفزيون “النهار”، جمال بحري، إبن شقيق الشهيد الجزائري البطل، علي لابوانت، بمناسبة الذكرى الـ62 لإستشهاده.

وتكلم جمال بحري في هذا اللقاء، عن صلة القرابة التي تجمع عائلته مع النجم الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بسولكينغ.

وقال إبن شقيق الشهيد البطل، علي لابوانت، أن سولكينغ هو إبن خالة أشقائه من أبيه، أي أنه إبن خالته.

ووجه جمال بحري، تحية لقريب العائلة، النجم “سولكينغ”، بهذه المناسبة.

وكذب إبن شقيق على لابوانت، إشاعات أطلقها المدعو فاروق بن عيسى، تفيد بأنه إبن عمه الشهيد.

وأكد ذات المتحدث، أن الشهيد علي لابوانت، لم يتزوج في حياته، ولم يرزق بأطفال.

وولد الشهيد البطل علي لابوانت، في الـ14 من شهر ماي 1930 بمليانة، وتوفي في الـ8 أكتوبر 1957.