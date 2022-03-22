هذه هي حقيقة غياب صلاح أمام السنغال !

كشف المُنتخب المصري حقيقة غياب نجم فريق ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، عن مواجهة السنغال في الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر قال في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء.

“محمد صلاح سيكون جاهزا لخوض مباراة السنغال بصورة طبيعية”.

كما أضاف:”صلاح اشتكى من آلام عضلية حرمته من خوض لقاء ليفربول ونوتنغهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه يخضع لتدريبات علاجية وسيكون جاهزا لمباراة السنغال”.