هذه هي حقيقة فيديو إسعاف مريضة عند مدخل المستشفى الجامعي بعنابة!

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر الطاقم الطبي لمستشفى ابن سينا بعنابة، وهو يقدم الإسعافات الطبية لمريضة عند مدخل مصلحة الإستعجالات.

ونقلت السيدة على جناح السرعة إلى مصلحة أمراض القلب، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أن عجز الأطباء عن انقاذها، و هو ما أثار عدد من التساؤلات.

وفندت ادارة المستشفى، الاشاعات المتداولة، عن إهمال الطاقم الطبي للمريضة.

حيث أكدت المكلفة بالاعلام بالمستشفى الجامعي، أن الحادثة التي شهدتها مصلحة الاستعجالات، مساء الأمس، عادية.

و أضافت ذات المتحدثة، أن الطبيبة المشرفة على حالة السيدة المتوفية هي من طلبت من الطاقم الطبي انتظارها عند مدخل المصلحة.

وذلك حتى تتمكن الطبيبة، من الإسراع في تقديم الإسعافات الأولية للمريضة التي نقلت في حالة صحية حرجة.

وأراد الطاقم الطبي ربح الوقت دون انتظار ادخال المريضة للمستشفى.

لكن لسوء الحظ لم يتمكن الطاقم الطبي المتكون من بروفيسور في أمراض القلب وعدد من الأطباء، من إنقاذ السيدة التي فارق الحياة.

كما فندت إدارة المستشفى الاخبار المتداولة عن الإهمال الطبي، مؤكدة أن الطاقم الطبي إجتهد، وكان يسارع الزمن لإنقاذ حياة السيدة بأي طريقة.