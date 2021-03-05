هذه هي حقيقة وفاة الفنان الكبير صباح فخري

نفت نقابة الفنانين السوريين خبر وفاة الفنان الكبير صباح فخري بعدما تم تداول خبر وفاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكد ذات المصدر، أن الفنان الكبير صباح فخري بصحة جيدة ولا صحة إطلاقا لهذه الشائعة.

وقالت النقابة على صفحتها بالفايسبوك: “بعد التواصل مع أنس فخري إبن الفنان القدير صباح فخري تم التأكد بأن الفنان القدير صباح فخري بخير وبصحة تامة”.

وأكدت النقابة، أن كل خبر لم يصدر عن صفحة نقابة الفنانين فهو إشاعة”.

وأبدى أنس استغرابه من هدف مطلقي هذه الشائعات البغيضة وما يرمون إليه من خلالها.

يذكر أن الفنان صباح فخري، يبلغ من العمر 87 عامًا، وهو واحد من أعلام الغناء العرب.

واشتهر الفنان صباح فخري في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق.

و أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء.