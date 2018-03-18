هذه هي خطة “الكناباست” للردّ على بن غبريت !

سربت مصادر موثوقة لـ”النهار أونلاين” محتوى القرارات المتخذة في أعقاب اختتام أغلب المجالس الولائية لنقابة “الكناباست”.

ووضع أساتذة “الكاناباست”، خططا مستقبلية لمواجهة تعنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، وتم الإتفاق على تصعيد المواجهة تدريجيا.

من خلال الإعتماد على ثلاثة خطوات مدروسة ستطبق تدريجيا.

وحسب معلومات تحوز “النهار أونلاين” عليها، فإن الأساتذة اقترحوا مقاطعة الإدارة، وشن إضراب دوري، يومين في الأسبوع.

وستطبق هذه الخطة لمدة شهر وفي حال فشلها يتم الإنتقال إلى الخطة الثانية.

من خلال شن إضراب كل أسبوع متجدد آليا في حال رفضت مصالح بن غبريت التكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية.

وفي حال رفضت الوزارة تلبية مطالب “الكناباست”، سيتم شن إضراب مفتوح كخطة ثالثة، وحل أخير لإفتكاك المطالب.

وهذه الخطط سربتها مصادر موثوقة لـ “النهار أونلاين”، بعد اختتام أغلب المجالس الولائية لنقابة “الكناباست”.

وسيتم إقتراحها على المجلس الوطني لثلاثي الأطوار “الكناباست”، الذي سيعقد خلال الأيام القادمة.