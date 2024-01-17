هذه هي خيارات بلماضي ومحرز في جوائز “FIFA THE BEST”

كشفت وسائل إعلام أوروبية. عن إختيارات الناخب الوطني جمال بلماضي. وقائد المنتخب الوطني رياض محرز. في جوائز الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

ووفقا لموقع “90min” الفرنسي، فقد وقع إختيار الناخب جمال بلماضي، على الثلاثي، إيرلينغ هالاند، كإختيار أول، يليه كيليان مبابي ثانيا، وفيكتو أوسيمان ثالثا.

فيما إختار نجم المنتخب الوطني رياض محرز، زملائه السابقين في المان سيتي، واختار رودري في المركز الأول، هالاند ثانيا، وغاندوغان ثالثا.

للتذكير، تُوج النجم ليونيل ميسي، بجائزة “الفيفا” لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، متفوقا على كل من إيرلينغ هالاند، وكيليان مبابي.

بينما فاز المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بجائزة أفضل مدرب، وفاز الحارس الدولي البرازيلي إيديرسون، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.