هذه هي ذكريات بعض الرياضيين في 2017

كشف عدد من الرياضيين، عن الذكريات التي يحتفظون بها في سنة 2017، التي ستنقضي بعد ساعات قليلة من الآن، وهذا في ميكروفون تلفزيون “النهار”.

ولم يخف رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباح، أن احسن ذكرى يحتفظ بها هي تتويجه فريقه السابق شباب بلوزداد.

وقال المدرب الفرنسي للعميد، كازوني أن أسوء ذكرى له في سنة 2017 كانت الهزيمة على يد إتحاد العاصمة، وأكد أنه لم يتجرعها إلى حد الآن.

بينما كشف عبد الرحمان حشود أنه سيحتفظ بذكرى تضامنه مع القدس، خلال احدى المباريات، معتبرا ذلك شرفا له.

أما مساعد مدرب العميد صايفي، فإنه يعتبر المنتخب الوطني أسوء الذكريات في سنة 2017.