هذه هي رخصة السياقة البيومترية التي ينتظرها الجزائريون

تستعد وزارة الداخلية لإطلاق رخصة السياقة البيومترية والبطاقة الرمادية الإلكترونية والتي جاءت كثمرة شراكة بين قطاعي العام و الخاص.
كشفت النهار لأول مرة كيفية صنع رخصة السياقة البيوميترية من داخل المطبعة الرسمية أين تم شرح مختلف الطرق التي تمر بها العملية .
وأوضح جمال زروق نائب المدير العام لشركة HB TECHNOLOGIES الطرق التي تمر بها العملية من مرحلة الاولى الاى الاخيرة بالتدقيق .
من جهته صرح محفوظ قرباج مدير المطبعة أن العمل متكامل بين المطبعة والشركة المكلفة بإنتاج رخص السياقة وأيضا البطاقات الرمادية .
وهذا من أجل إنجاح العملية وتسليمها للمواطن الجزائري وكذا عصرنة الإدارة.
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