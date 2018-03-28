هذه هي رخصة السياقة البيومترية التي ينتظرها الجزائريون

الوطني
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هذه هي رخصة السياقة البيومترية التي ينتظرها الجزائريون
بقلم م. فيصل

تستعد وزارة الداخلية لإطلاق رخصة السياقة البيومترية والبطاقة الرمادية الإلكترونية والتي جاءت كثمرة شراكة بين قطاعي العام و الخاص.

كشفت النهار لأول مرة كيفية صنع رخصة السياقة البيوميترية من داخل المطبعة الرسمية أين تم شرح مختلف الطرق التي تمر بها العملية .

وأوضح جمال زروق  نائب المدير العام لشركة HB TECHNOLOGIES  الطرق التي تمر بها العملية من مرحلة الاولى الاى الاخيرة بالتدقيق .

من جهته صرح محفوظ قرباج مدير المطبعة أن العمل متكامل بين المطبعة والشركة المكلفة بإنتاج رخص السياقة وأيضا البطاقات الرمادية .

وهذا من أجل إنجاح العملية وتسليمها للمواطن الجزائري وكذا عصرنة الإدارة.


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