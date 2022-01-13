هذه هي ردّة فعل بلماضي حول حادثة “mini bus” بالكاميرون

كشف اليوم موفد النهار إلى دوالا الكاميرونية أن المنتخب الوطني يتواجد في ظروف جيّدة جدا. وحتى الناخب الوطني جمال بلماضي.

وتأكد رسميا أن الكوتش جمال بلماضي لم ينتقد حادثة التنقل عبر “mini bus” من الفندق إلى التدريبات بملعب جابوما. التي صنعت الحدث في الكاميرون ولدى وسائل الإعلام العالمية والعربية. كما لقيت استهتار كبير من قبل متتبعي مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكّد موفد النهار أن بلماضي تنقل أمس على نفس الحافلة. التي نقلت كل من النجم رياض محرز وزملائه لكنه لم يتذمّر من أي شيء.

ما يؤكد إستعداد مهندس التتويج بـ “كان” 2019 لوضع لاعبيه في إريحية كبيرة. وتعوديهم على الظروف الإفريقية التي تحمص طابعا خاصا بها.

وأشار ذات المصدر. أن بعض الأطراف تريد ضرب استقرار العرس الكروي القاري من طرف بعض الجهات واستغلال الأمر من حانبه السلبي.