هذه هي رزنامة اختبارات الفصل الأول والمدة الزمنية لكل اختبار

وزارة التربية تشدّد على اجتياز فوجي المستوى الواحد الاختبار في نفس الفترة

تخصيص ساعة ونصف لمادتي اللغة العربية والفرنسية و45 دقيقة للتربية الإسلامية والتربية التكنولوجية

تلاميذ السنة الأولى ابتدائي والتحضيري سيواصلون الدراسة بصفة عادية

عقد لقاءات تنسيقية بين مجالس الأقسام لإعداد الأسئلة

أمرت وزارة التربية الوطنية، المؤسسات التربوية “الابتدائيات”، بضرورة تنظيم اختبارات الفصل الأول للفوجين الفرعيين للمستوى الواحد معا لاجتياز الاختبار المبرمج، ما عدا اليوم الرابع، حيث يحضر فيه تلاميذ السنة الثانية ابتدائي ولا يمتحنون فيه.

وأكدت وزارة التربية بأنه خلال فترة الاختبارات، فإن تلاميذ التحضيري والسنة الأولى ابتدائي، يتم تدريسهم بصفة عادية وعدم إخراجهم في عطلة استثنائية.

من جهة أخرى، شرعت مديريات التربية في توزيع المخطط الزمني الموحّد لاختبارات الفصل الأول خلال الفترة الممتدة من 28 فيفري إلى 4 مارس.

ويمتحن تلاميذ السنتين الرابعة والخامسة ابتدائي في الفترة الصباحية في مادتي التربية الإسلامية والتربية التكنولوجية لمدة 45 دقيقة لكل مادة.

أما في الفترة المسائية، فيمتحن تلاميذ السنتين الثانية والثالثة ابتدائي في نفس المادتين وبنفس المدة المخصصة للاختبار الواحد والمقدرة بـ 45 دقيقة.

وخلال يوم الإثنين المصادف لـ 1 مارس، سيمتحن تلاميذ السنتين الثانية والثالثة في مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف، أما الفترة المسائية، فيمتحن تلاميذ الرابعة والخامسة ابتدائي في نفس المادة لمدة ساعة ونصف أيضا.

أما يوم الثلاثاء، فيمتحن تلاميذ السنتين الرابعة والخامسة ابتدائي في مادتي التربية المدنية لمدة 45 دقيقة واللغة الفرنسية لمدة ساعة ونصف، أما الفترة المسائية، فيمتحن فيها تلاميذ السنتين الثانية والثالثة ابتدائي في مادة التربية المدنية بمدة زمنية تقدر بـ 45 دقيقة واللغة الفرنسية لمدة ساعة.

أما يوم الأربعاء والأخير، فيتم تقديم اختبار مادتي التاريخ والجغرافيا للسنة الثالثة فقط في الفترة الصباحية لمدة ساعة ونصف، وفي الفترة المسائية، يتم تنظيم نفس الاختبار للسنتين الرابعة والخامسة وبنفس المدة.

وشددت وزارة التربية الوطنية على ضرورة احترام الجدول الزمني في كل المؤسسات التربوية، وأي تراخٍ أو عدم احترام له، يعرض أصحاب المؤسسات التربوية إلى عقوبات صارمة من شأنها أن تُفقد المدير منصبه.

من جهة أخرى، طالبت وزارة التربية الوطنية بتنظيم اجتماعات تنسيقية من مجالس الأقسام هذه الأيام، من أجل اقتراح مواضيع الاختبارات الخاصة بالفصل الأول، شرط أن تكون من بين الدروس التي تلقاها التلاميذ وليست تلك الدروس المحذوفة أو المخففة.