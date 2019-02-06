هذه هي رسالة إستقالة “ولد زميرلي” لـ”زطشي”

كشف الحساب الرسمي لـ”الفاف”، عن فحوى “رسالة الإستقالة”، التي قدمها، بشير ولد زميرلي للرئيس، خير الدين زطشي، كنائب لهذا الأخير.

وجاءت الرسالة على الشكل التالي :”السيد رئيس الفاف، السادة أعضاء المكتب الفيدرالي”

“أعُلمكم بإنسحابي من المكتب الفيدرالي، والذي أنا عضو فيه، ونائب ثان لرئيسه، منذ أفريل 2017، تاريخ أول إجتماع لي”

“كما تعلمون، لقد فزت بمقعد في مجلس الأمة، وأنا مُجبر على القيام بالخيار الصعب بين السياسة وكرة القدم”

“لقد قررت في النهاية أن أخدم بلدي كـ”سيناتور”، لأني مُقتنع بأن الإتحاد الجزائري لكرة القدم بين أيد أمينة”.

“إنسحابي يُصبح رسميا، منذ تاريخ إستلامكم لهذه الرسالة، ويمكن حينها عدم إعتباري عضوا معكم، وأتمنى لكم التوفيق في مهمتكم النبيلة”.