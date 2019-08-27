هذه هي رسالة الجزائر في القمة السابعة لمؤتمر تيكاد باليابان

أكد وزير الخارجية صبري بوقادوم، أن رسالة الجزائر لقمة مؤتمر طوكيو حول التنمية بإفريقيا تتمحور حول ضمان شراكة “رابح رابح”.

وأدلى بوقادوم بتصريح للصحافة اليوم الثلاثاء بيوكوهاما اليابانية، على هامش أشغال الاجتماع التحضيري الوزاري لقمة تيكاد بين اليابان والقارة الإفريقية.

وأفاد بوقادوم أن لإفريقيا العديد من الشركاء عبر العالم، وأن من بين رهانات قمة تيكاد إرساء شراكة فعالة محورية وبناءة.

وعبّر بوقادوم عن أمله في أن تمكن تلك الشراكة الأفارقة من اكتساب خبرات في التنظيم والتمويل في مجالات حددها الخبراء.

واعتبر وزير الخارجية أن المشاركة القوية لرؤساء الدول والحكومات في قمة يوكوهاما يعد دليلا على الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء.

وثمن بوقادوم مشاركة الاتحاد الافريقي في هذا المحفل بجميع دوله بما في ذلك الجمهورية الصحراوية، معتبرا ذلك مكسبا كبيرا لإفريقيا.