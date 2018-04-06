هذه هي رواتب الحكّام في مونديال روسيا

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن الأجور والرواتب التي سيتقاضاها حكّام مباريات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا خلال هذه الصّائفة.

ووفقا للصّحيفة، فإن الحكام سيحصلون على رواتب مختلفة، بحسب خبرتهم.

وصنفت الصحيفة الحكّام المشاركون حسب رواتبهم، حيث تصدر كل من الحكم الألماني فيليكس بريش، والتركي غنيد غاقر، والأرجنتيني نيستور بيتانا.

ضمن أعلى الرواتب التي سيتقاضونها تصل إلى 57 ألف أورو، بالإضافة إلى 2500 أورو لكل مباراة يشاركون فيها.

كما سيتقاضى الحكام المساعدون حوالي 20 ألف أورو، بالإضافة لـ1600 أورو لكل مباراة يشاركون فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن 36 حكما رئيسيا، إلى جانب 63 حكما مساعدا، سيديرون المباريات الـ64 في مونديال روسيا جوان المقبل.

والجدير بالذكر أن المونديال القادم أختير له 36 حكما 5 منهم عرب لإدارة مبارياته.