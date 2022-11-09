قناة النهار هذه هي شروط الإستفادة من العطلة غير المدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة بقلم قناة النهار نشر في 09 نوفمبر 2022 - 16:28 وزير العمل شارك غرِّد أرسل 89 0 هذه هي شروط الإستفادة من العطلة غير المدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ywTPY اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قناة النهار 01 نوفمبر أحوال جوية : استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة.. التفاصيل قناة النهار 24 أكتوبر طالع هابط: النوي يقصف السلطات المحلية بورقلة بسبب حفرة في حي النصر قناة النهار 23 أكتوبر سعيدة : إنشاء فرقة لمراقبة النظافة ورصد المشاكل البيئية لمعالجة النقاط السوداء قناة النهار 31 أكتوبر مـ.ـافيا التأشيرات تتوغل.. 5 ملايين سنتيم ثمن موعد فقط .. وممثلية إسبانيا بالجزائر تردّ قناة النهار 04 نوفمبر "بيونة: "جرحوني في حياتي ولكن انا نسامح دايما قناة النهار 03 نوفمبر فالحلوة والمرّة / زوجان مجاهدان يرويان قصّة حب ووفاء دامت لسنين .. ترقّبوها قناة النهار 03 نوفمبر دلال خير: معاناة حقيقية يعيشها شاب أصيب بشلل نصفي يناشد المحسنين لمساعدته في العلاج قناة النهار 04 نوفمبر توقيف 75 حراڨ من بينهم 14 منظما بسواحل وهران قناة النهار 27 أكتوبر سكيكدة : تراجع كبير في منتوج "الكستناء" القسطل بسبب الجفاف والأمراض قناة النهار 05 نوفمبر