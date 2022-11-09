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قناة النهار

هذه هي شروط الإستفادة من العطلة غير المدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة

بقلم قناة النهار
هذه هي شروط الإستفادة من العطلة غير المدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة
وزير العمل
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هذه هي شروط الإستفادة من العطلة غير المدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة

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