هذه هي شروط الإعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية

حدّدت الوزارة الأولى شروط وكيفيات الإعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية.

وحسب المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد 18 من الجريدة الرسمية، فإن الشروط تكون وفقا للأحكام المنصوص عليها.

حيث أن كل أشكال أطوار الدراسات وأنماط التعليم السارية المفعول، من مستوى ما بعد الثانوي.

المعترف بها من قبل السلطة المختصة في الدولة، يشترط للإلتحاق بالتعليم العالي الحصول على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.

كما يجب على الطالب الحصول على شهادة إدارية وأكاديمية تسلمها السلطة المختصة، تثبت نجاح الطالب.

كما تشهد باكتساب الطالب معرف علمية وأكاديمية وبيداغوجية تؤهله.

وكذا قبول القيمة العلمية والأكاديمية لشهادة تعليم عالٍ صادرة عن نظام تعليمي عالٍ أجنبي.

كما أضاف نفس المصدر أن تكون المؤسّسة العمومية الأجنبية،التي سلّمت الشهادة موضوع طلب الإعتراف،مستحدثة من قبل السلطة المختصة في الدولة.

كما لابد أن يكون التكوين والتخصص مؤهلين من قبل السلطة المختصة للدولة التي تضمن التعليم العالي.

طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة.