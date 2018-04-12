هذه هي شروط الإلتحاق بمهنة الموثقين والمحضرين القضائيين

نشرت وزارة العدل شروط المسابقة الوطنية للإلتحاق بمهنة الموثق وتحديد كيفيات تنظيمها وتحديد شروطها وايضا عدد إختباراتها.

صدر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية شروط المسابقة الوطنية الخاصة بالموثقين والمحضرين القضائيين.

أن يكون جزائري الجنسية

أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها

أن يبلغ من العمر 25سنة، على الأقل.

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

أن يكون متمتعا بالكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.

أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية

أن لا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل جنحة الإفلاس و لم يرد اعتباره

أن لا يكون ضابطا عـموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أوعون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.

كما يجب أن يشمل ملف الترشح للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق الوثائق الآتية :

طلب المشاركة في المسابقة موقعا من طرف المترشح

نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

صورة شـمسية حديثة

شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي

وصل دفع حقوق التسجيل.

يتعين على المترشح إيداع ملف الترشح المذكور أعلاه شخصيا بمقر المجلس القضائي لإقامته

ويتعين على المترشح، بعد قبوله النهائي، أن يكمل ملف ترشحه بالوثائق الآتية :

شهادة إقامة لا يزيد تاريخها عن ثلاثة اشهر

3 شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة اشهر

شهادتان طبيتان الطب العام، وطب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لممارسة المهنة.

شهادة من طبيب مختص في الأمراض العقلية

تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض عقلي

ثلاث صور شمسية حديثة.

بعد فحص ملف الترشح والتأكد من توفر الشروط القانونية والتنظيمية، يسلم المعني بالأمر وصل إيداع الملف والاستدعاء لامتحانات المسابقة.