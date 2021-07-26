هذه هي شروط التجنيد بمؤسسات الجيش

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، عن شروط التجنيد في مؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي.

وتمثلت شروط تجنيد الضباط، بالنسبة للتجنيد المباشر للطلبة الضباط العاملين من بين الحائزين على بكالوريا 2021 فيما يلي:

الجنسية الجزائرية، والسن من 18 على الأقل إلى 21 سنة على الأكثر بتاريخ 31 ديسمبر 2021، والعزوبة وشهادة البكالوريا للسنة الجارية بتقدير قريب من الجيد 12/20 على الأقل

والنجاح في مسابقة القبول “اختبار بسيكوتقني واختبار في الرياضة”، والتمتع باللياقة البدنية الجيدة.

وبالنسبة لشروط تجنيد الطلبة الضباط العاملين على أساس الشهادة الجامعية فتمثلت فيما يلي: الجنسية الجزائرية والسن 19 عاما مع زيادة عدد السنوات الدنيا المطلوبة للحصول على الشهادة الجامعية والعزوبة والنجاح في مسابقة القبول والتمتع باللياقة البدنية الجيدة.

وتمثلت شروط تجنيد ضباط الصف المتعاقدين في: الجنسية الجزائرية والسن من 18 إلى 22 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2021، والعزوبة والنجاح في مسابقة القبول والتمتع باللياقة البدنية الجيدة، واثبات مستوى الثالثة ثانوي على الأقل حيث تعطى الأولوية للحائزين على شهادة البكالوريا.

أما بالنسبة لشروط تجنيد رجال الصف المتعاقدين، فتمثلت في الجنسية الجزائرية والسن من 18 إلى 22 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2021، والعزوبة والتمتع باللياقة البدنية الجيدة.

فيما تمثلت شروط التجنيد لعريف متعاقد: الحائزين على شهادة التعليم المتوسط أو الذين يثبتون على الأقل مستوى السنة الاولى ثانوي مع الأولوية للحاصلين على شهادات التكوين المهني.

وبالنسبة لجندي متعاقد: إثبات مستوى السنة الأولى متوسط على الأقل، مع الأولوية للحاصلين على شهادات التكوين المهني.

وفيما يتعلق بالتسجيلات الأولية، فتتم على موقع وزارة الدفاع المخصص لذلك، وبالنسبة للمترشحين رجال .الصف تتم على مستوى هياكل التكوين لقيادات القوات وهيئات التكوين في الجيش الوطني الشعبي

وبالنسبة لتكوين ملف التسجيلات لكل الفئات فتمثل فيما يلي:

تكوين ملف التسجيل الأولي: استمارة استعلامات توجد على موقع الواب للتسجيلات الأولية بالنسبة لضباط وضباط الصف، ونسخة من الشهادة أو الدبلوم أو الشهادة المدرسية حسب الحالة ونسخة من بطاقة التعريف .وصورة شمسية

تكوين ملف التجنيد: طلب خطي ونسخة من الشهادة أو الدبلوم أو الشهادة المدرسية وشهادة ميلاد وشهادة الإقامة وشهادة الجنسية و4 صور شمسية