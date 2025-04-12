هذه هي شروط الترشح للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة 2025

أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة،عن فتح باب التسجيلات للالتحاق بالمدرسة في إطار الدورة الجديدة لسنة 2025.

وحسب بيان إدارة المدرسة، فإن التسجيلات في المسابقة لدورة 2025 ستكون بداية من تاريخ أمس الجمعة 11 أفريل إلى غاية 4 ماي المقبل.

وتخص هذه المسابقة المترشحين الذين لا يتجاوز سنهم 28 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، والحائزين على شهادة الليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها. ويشترط أن تكون الشهادات المحصل عليها في أحد التخصصات التالية: الحقوق، العلوم الاقتصادية، علوم التسيير، العلوم التجارية، العلوم المالية والمحاسبة، المناجمنت، أو العلوم السياسية.

كما يُشترط على المترشحين أن يكونوا في وضعية قانونية تجاه التزامات الخدمة الوطنية، سواء كانوا قد أدوها أو استفادوا من الإعفاء أو التأجيل القانوني.

وسيتم تنظيم المسابقة على مرحلتين، تشمل اختبارات كتابية وأخرى شفوية، في إطار تقييم شامل لكفاءات ومعارف المترشحين.

وأكدت المدرسة أن التسجيل للمشاركة في المسابقة يتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، ودعت الراغبين في الترشح إلى الدخول إلى الرابط التالي: https://ena.interieur.gov.dz للاطلاع على شروط المشاركة واستكمال إجراءات التسجيل.