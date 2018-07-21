هذه هي شروط حاليلوزيتش لتدريب هذا المنتخب !!

يواصل الإتحاد المصري لكرة القدم مفاوضاته مع المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش لجعله خليفة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر على رأس المنتخب المصري.

حيث كشف موقع “اليوم السابع” المصري سهرة اليوم السبت عن تفاصيل المفاوضات بين الإتحاد المصري والمُدرب الذي أكد رئيس الفاف خير الدين زطشي أنه لن يكون مُدرب الخضر القادم.

وجاء في تقرير الموقع المصري أن “حليلو” إشترط على الإتحاد المصري لكرة القدم ضم 3 مُساعدين أجانب معه إضافة إلى راتب سنوي يُقدر ب1.9 مليون دولار.

حيث رفض “هاني أبو ريدة” ذلك مؤكدا أنه مُستعد لدفع 1.5 مليون دولار سنويا للبوسني إضافة لضم مُساعدين إثنين فقط عوض ثلاثة مُساعدين.