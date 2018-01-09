هذه هي شروط حصول الجالية الجزائرية على سكن LPP

حددت وزارة السكن والعمران والمدينة، كيفيات إقتناء السكنLPP لفائدة افراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وكشفت الوزارة في مذكرة مصلحية، أن تلك السكان موجهة للمغتربين، الذين لايملكون أولم يحصلوا لاهم ولا أزواجهم بالجزائرعلى عقار.

بإستثناء، مسكن من نوع غرفة واحدة، أوقطعة أرض للبناء والذين لم يستفيدوا من مساعدة مالية من الدولة لإقتناء أوبناء مسكن.

حيث يجب على المعنيين بالأمر، تقديم ملف طلب الحصول على سكن ترقوي عمومي، إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

وكذا تكوين ملف الذي يتضمن طلب إقتناء سكن، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة إقامة بالخارج .

إضافة لتصريح شرفي موقع من الطالب ومصادق عليه على مستوى قنصلية بلد الإقامة، يثبت أنه لم يستفد لا هو ولازوجه من سكن أومساعدة مالية من الدولة.

وتشير المذكرة الى أن التسجيل الاولي للطالب يجب ان يتم عبر الانترنت.

أين يسلم له وصل ايداع مع رقم للتسجيل، وكلمة مرور من أجل متابعة وإستكمال طلبه .

وبإمكان لطالب lpp اختيار نوع مسكنه بين 3 غرف بمساحة 80 م2، أو4 غرف ومساحة 100 م2، أو5 غرف بمساحة 120 م2 مع هامش تسامح في حدود 5%.

اما فيما يتعلق بأسعار السكنات فقد أوضحت الوزارة ان تحديد سعر LPP يتم طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 11 سبتمبر 2016.

المتضمن كيفيات حساب سعر التنازل المنشور في الجريدة الرسمية رقم 62 المؤرخة في 23 اكتوبر 2016.

المحددة للمؤشرات المرجعية لحساب السعر، لكن دون تقديم مبلغ محدد.