هذه هي شروط قبول التلاميذ «المعاودين» !

من بينها عدم إعادة السنة خلال المشوار الدراسي والانضباط وحسن السلوك

طلبات إعادة السنة تكون وفقا لطاقة استيعاب المؤسسة للمقاعد البيداغوجية

دراسة الطلبات بداية من 16 سبتمبر وإعلان النتائج في 4 أكتوبر

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إعداد بروتوكول جديد يتضمن الترتيبات العلمية المتعلقة بتنظيم إعادة السنة، حيث يقوم مديرو المؤسسات التعليمية بإعلام أولياء التلاميذ الذين تتوفر فيهم شروط الإعادة ولم يستفيدوا منها بالقرار الصادر عن مجلس القسم.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، فإن طلبات والتماسات إعادة السنة تقدم لدى أمانة مدير المؤسسة الأصلية مرفقة بنسخة من كشوف نقاط الفصول الثلاثة، في الفترة الممتدة من يوم الأحد 16 سبتمبر إلى غاية يوم الخميس 27 سبتمبر، حيث يتسلم المعنيون إشعارا بذلك.

ويتسلم مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني عند الاقتضاء الطلبات والالتماسات من أمانة المدير، ويتولى تحضير مجلس القسم الاستثنائي، ويقوم بإعداد بطاقة تقنية لكل تلميذ ملتمس حسب النموذج المرفق.

ويعقد مجلس القسم الاستثنائي جلسة لدراسة الطلبات والالتماسات، بداية من يوم الثلاثاء 2 أكتوبر. ويداول مجلس القسم الاستثنائي إمكانية إعادة السنة بكل موضوعية وشفافية، مع تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وبهذا الشأن يتخذ المجلس قراراته طبقا لعدم استفادة التلميذ من الإعادة في المرحلة التعليمية، ومدى استعداده للدراسة وإرادته في تحقيق النجاح، وإن كان حضوره منتظما بالمؤسسة لمتابعة الدروس خلال السنة الدراسية السابقة، وكان منضبطا وتحلى بالسلوك السوي مع الأساتذة وكل أعضاء الطاقم التربوي والإداري.

وكذا الأخذ بعين الاعتبار طاقة استيعاب المؤسسة وتوفر المقاعد البيداغوجية.

وتعلن قرارات المجلس في اليوم الموالي لانعقاده أي يوم الأربعاء 4 أكتوبر، كما تبلغ قرارات مجلس القسم الاستثنائي للتلاميذ كتابيا عن طريق وثيقة فردية يتسلمها ولي أمر التلميذ المعني، بعد أن يوقعها مدير المؤسسة، ويتم تسجيل التلاميذ المقبولة طلباتهم يوم الأحد 7 أكتوبر.

كما ينصب مدير التربية لجنة خاصة لإعادة دراسة الطلبات والالتماسات غير المقبولة على مستوى المؤسسات التربية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء 9 أكتوبر، كما تسجل قرارات اللجنة الخاصة في محضر وتبلّغ للتلاميذ المعنيين.