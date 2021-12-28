هذه هي شروط مسابقة التوظيف في المؤسسات العقابية

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، عن عن فتح مسابقة توظيف لفائدة مؤسساتها العقابية. كما قالت وزارة العدل في منشور لها على الفايسبوك، أن إدارة السجون أعلمت مديرية الموارد البشرية والنشاط الإجتماعي.

في حين أشارت الوزارة، أن المدة المحددة للتسجيل وإرسال ملفات الترشح لمسابقة إدارة السجون، من 23 ديسمبر إلى 13 جانفي 2022.

كما يحتوي ملف الترشح لمسابقة التوظيف على الوثائق، طلب خطي، بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة. وتكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني. وشهادة تثبت أداء أو إعفاء من الالتزامات الخدمة الوطنية “ولا يجب معفى لأسباب طبية”.

وشهادة حدة البصر للعينين مسلمة من طرف طبيب مختص بطب العيون تثبت حدته 15/20 دون تصحيح بالنظارات أو عدسات العين. شهادة قياس القامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تثبت الحد الأدنى للقامة بـ1.66 للمترشحين وبـ1.58 م للمترشحات.

كما يجب ملئ استمارة معلومات يتم ملؤها بعناية من طرف المترشح، بعد تحميلها من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لإدارة السجون. ووصل إثبات دفع مستحقات المشاركة تدفع في الحساب البريدي.

في حين يجب على المترشحين المقبولين قبل التحاقهم بدورة التكوين المتخصص، اتمام ملفاتهم بشهادة الجنسية الجزائرية مدتها 5 سنوات. وشهادتان طبيتان الطب العام والأمراض الصدرية وصورتين شمسيتان وشهادة عائلية للحالة المدنية.

أما بالنسبة للمترشحين الموظفين إرفاق الترخيص بالمشاركة في المسابقة. وتعهد بالاستقالة من المنصب الأصلي في حالة النجاح “ممضيان من طرف الهيئة المستخدمة”.