هذه هي شروط نيل شهادة “مُربي رياضي” لحاملي الليسانس والماستر

حدد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، شروط الإستفادة من شهادة “مربي رياضي” بالنسبة للمتخرجين من الجامعات بشهادتي الليسانس والماتسر.

وإستغل الرجل الأول في الرياضة الجزائرية، إفتتاح السنة الجامعية في قطاعه، للتأكيد على فتح الأبواب لخريجي الجامعة في المجال الرياضي.

وشدد الوزير على أن المتخرجين بشهادتي الليسانس والماستر، سيتحصلون على شهادة مربي درجة ثانية وثالثة بشروط.

بعد ذلك، أضاف الوزير :”تكييف الشهادة الجامعية سيكون بعد تكوين تكييفي، لمدة 100 ساعة”.