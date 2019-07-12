هذه هي طريقة إنجاز سكنات “LPA”

حددت وزارة السكن والعمران الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم وتحديد مساحته وطريقة إنجازه.

حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 40، بعض أحكام القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439.

الموافق لـ 30 جانفي سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم.

حيث ينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات جماعية حسب نموذج سكن ذي غرفتين أو ثلاث غرف أو أربع غرف أو خمس غرف.

في جميع البلديات باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب.

وتحدد مساحة السكن الجماعي أو شبه الجماعي بـ 50 مترا مربعا على الأقل قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي غرفتين.

و70 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي 3 غرف و85 مترا مربعا قابلة للسكن ذي اربع غرف و105 أمتار مربعة قابلا للسكن من 5 غرف.

وأضاف نفس المصدر دفتر شروط يحدد المواصفات التقنية العامة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم.

حيث صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية، أن السكن الترقوي المدعم ينجز في شكل بنايات جماعية.

حسب نموذج سكن ذي غرفتين أو ثلاث غرف أو أربع غرف أو خمس غرف في جميع البلديات باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب.

ويجب أن توزع السكنات حسب نمطها بنسبة 20 بالمائة على الأكثر للسكنات من غرفتين بمساحة 50 مترا مربعا قابلا للسكن.

و50 بالمائة على الأقل للسكنات من ثلاث غرف بمساحة 70 مترا مربعا قابلا للسكن، و30 بالمائة على الأكثر للسكنات من أربع غرف بمساحة 85 مترا مربعا.

و السكنات من 5 غرف بمساحة 105 أمتر مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من 3 بالمائة بالنسبة للمساحات.

كما يقدر التوزيع النهائي لكل مشروع محليا دون تجاوز النسب القصوى المحددة بـ 20 بالمئة للسكنات من غرفتين و30 بالمائة للسكنات من أربع غرف أو 5 غرف.