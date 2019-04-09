هذه هي طريقة الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي

حددت وزارة السكن والعمران والمدينة كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي.

وحسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه يجب على طالب الحصول على المساعدة المباشرة لبناء سكن ريفي.

تقديم طلب المساعدة المباشرة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

كما يجب أن يرفق طلب المساعدة المباشرة بملف يتضمن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وثائق إثبات المداخيل وشهادة إقامة.

بالإضافة إلى وثيقة تثبت حيازة قطعة صالحة للبناء ويسلم وصل استلام لصاحب الطلب.

من جهته يقوم رئيس المجلس البلدي المختص إقليميا على أساس عدد المساعدات المبلغ من الولاية أو المقاطعة الإدارية.

بإعداد قائمة الطالبين المستوفين شروط الحصول على المساعدة المباشرة وهذا في أجل لا يتعدى 20 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ برنامج المساعدة.

كما يتم إيداع قائمة الطالبين المقبولين من طرف المجلس الشعبي البلدي مرفقة بالملفات الموافقة لها في أجل ثمانية أيام.

لدى المديرية المكلفة بالسكن بالولاية أو بالمقاطعة الإدارية التي تتولى عرضها للمراقبة على مستوى البطاقية لدى مصالح وزارة السكن.

ويتعين على مصالح وزارة السكن الرد في أجل لا يتعدى 8 أيام

أما عن شروط وكيفيات تحرير المساعدة فيتم تحريرها في حصتين 60 بالمائة من المساعدة تحرر على سبيل تعويض.

على أساس طلب دفع مؤشر عليه من المصالح التقنية المؤهلة التابعة للمديرية المكلفة بالسكن على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية.

ويجب أن يرفق هذا الطلب بمحضر معاينة لإنجاز الاشغال المتعلقة بالأساس من طرف المستفيد.

أما 40 بالمائة من المساعدة تحرر عند إتمام الأعمدة على أساس محضر معاينة وطلب دفع مؤشر عليه من المصالح التقنية.

المؤهلة التابعة للمديرية المكلفة بالسكن على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية، ويتم دفع حصص المساعدة حسب حالة تقدم الأشغال.