هذه هي عقوبات لجنة الإنضباط الخاصة بلقاء وداد تلمسان جمعية عين مليلة

قررت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم اليوم خسارة فريق جمعية عين مليلة أمام وداد تلمسان على البساط.

بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جرى لحساب الجولة 16 من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس وإنتهت نتيجته بهدف لهدف.

وقررت أيضا لجنة الإنضباط خصم ثلاث نقاط من رصيد المُتصدر السابق للقسم الثاني إضافة إلى مُعاقبة لاعب الفريق نورالدين هاشم بأربع لقاءات نافذة.

وعاقبت ذات اللجنة السكريتير العام لفريق جمعية عين مليلة بمنعه من ممارسة أي مهام رسمية لمدة شهر وغرامة مالية تُقدر ب300.000 دج.

وتأتي هذه العقوبات بعد تقدم فريق وداد تلمسان بإحترازات حول مُشاركة اللاعب هاشم نورالدين في مباراة الفريقين.

وبعد هذه العقوبة فقد فريق جمعية عين مليلة الصدارة ليُصبح في المركز الثاني ب 31 نُقطة مناصفة مع أهلي البرج وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الجديد مولودية بجاية.