هذه هي عقوبة انعدام أضواء لوحة ترقيم المركبات

أكدت مصالح الدرك الوطني، أن انعدام أضواء لوحة الترقيم يُعتبر مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون. بغرامة جزافية المقدرة بحدها الأدنى 5000 دج، كما يمكن توقيف المركبة.

وأوضحت المصالح عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك. أنه طبقا لأحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي 04_381 المعدل والمتمم . يجب وبقوة القانون أن تزود كل سيارة او مقطورة بجهاز منير يمكن أن يجعل الرقم المسجل على لوحة الترقيم الخلفية مرئيا. وهذا على مسافة 20 مترا ليلا على الأقل عندما يكون الجو صافيا.

مشيرة إلى أنه يجب أن يشتغل هذا الجهاز في آن واحد مع أضواء إعلان الوضعية. وأضواء الطريق وأضواء التلاقي وأضواء الضباب.

ويُعتبر عدم صلاحية أضواء لوحة الترقيم مخالفة مرورية. يعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/أ-6 بغرامة جزافية المقدرة بحدها الادنى 2000 دج. كما يمكن توقيف المركبة، حسب البيان.

كما أشار المصدر أن انعدام أضواء لوحة الترقيم فيُعتبر مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/د-19 بغرامة جزافية المقدرة بحدها الادنى 5000 دج، كما يمكن توقيف المركبة.