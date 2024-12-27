هذه هي غرامة السير بعجلات ملساء أو تالفة 

أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” خطورة السير بعجلات مطاطية ملساء وعقوبتها.

وأوضح المنشور أن السير بأطر مطاطية ملساء يعدّ مخالفة مرورية طبقا للمادة 109 فقرة 2 من المرسوم 04-381 المعدّل والمتمم. ومعاقب عليها بالمادة 66/ج-12 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم، غرامة جزافية مقدّرة بــ 3000 دج.

ووفقا للمادة 13 فقرة ب من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أفريل 2001 المتعلق بمواصفات الإطارات المطاطية لعجلات العربات ومقطوراتها. أنه يكفي إذا كان أحد شواهد التآكل أقل من 1.6 ملم للحكم على الإطار أنه أملس.

ودعت مصالح الدرك الوطني سائقي السيارات إلى التأكد من حالة الإطارات. مؤكدة على أن القيادة بإطارات ملساء أو تالفة يشكل مخاطر كبيرة للسائقين والركاب على حد سواء.

كما تتسبب العجلات في فقدان التماسك في حال إاختفاء المنحوتات على مداس الإطارات يؤدي إلى زيادة مسافة الكبح للمركبة. ما يزيد من مخاطر الاصطدام في حال الفرملة المفاجئة.

وأكدت المصالح ذاتها أن الإطارات الملساء أو التالفة بسبب التآكل هي أكثر عرضة للانفجار أو الثقب. من الإطارات التي تكون في حالة جيدة.