هذه هي غرامة توقف حافلات نقل المسافرين بالطريق السيار بهذه الولاية

أفادت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي انه تبعا للقرار والي ولاية البويرة بمنع وقوف وتوقف حافلات نقل المسافرين لإنزالهم وصعودهم. وذلك على مستوى مقطع الطريق السيار شرق غرب، المحاذي للمحطة البرية لنقل المسافرين بذات الولاية.

وعلى غثر ذلك فإن مخالفة هذا القرار تترتب عنه غرامة مالية مقدرة بــ 10.000 دج مع الوضع في المحشر للمركبة التي ارتكبت بها المخالفة لمدة 8 أيام. وفي حال إعادة نفس المخالفة فإن العقوبة تتضاعف.

كما وجهت ذات المصالح نصائح بمستعملي مركبات النقل العمومي للأشخاص بضرورة إحترام بطاقة التوقيت، من خلال الدخول إلى المحطات البرية وعدم إنزال الركاب في الطريق السيار.