هذه هي قائمة أحياء العاصمة المعنية بـ«الرحلة» غدا

تخص 3000 عائلة تشملها المرحلة الثالثة من العملية

ستستأنف مصالح ولاية الجزائر عملية الترحيل الـ23 في مرحلتها الثالثة والأخيرة، غدا الخميس، أين سيتم ترحيل ألفي عائلة تقطن بالبيوت القصديرية وكذا الأسطح والأقبية وحتى البنايات الهشة، بالإضافة إلى ترحيل أصحاب مساكن الضيق بالبلديات التي علّقت قوائم المستفيدين منذ مدة، ناهيك عن تسليم مفاتيح أكثر من ألف وحدة سكنية بصيغة التساهمي الاجتماعي.

أفادت، أمس، مصادر مطلعة لـ«النهار»، أن مصالح ولاية الجزائر، قد قررت تنظيم المرحلة الأخيرة من عملية الترحيل الـ23 يوم غد الخميس، والتي ستنقسم بدورها إلى مرحلتين، حيث تخصص المرحلة الأولى يوم الخميس لقرابة 1200 عائلة، وتخص 80 عائلة من قاطني حي بيطاف APC CNeP ببلدية بئر خادم، والذي يخص البيوت القصديرية.

بالإضافة إلى العائلات القاطنة بمدرسة البرتقال وتخص 28 عائلة، يقطنون بالشاليهات. ناهيك عن السكان القاطنين بضفاف وادي الحراش، والذي يفوق عددهم 150 عائلة وبعض العائلات المجاورة لمشاريع تهيئة الوادي على طول شريطه، بالإضافة إلى تسليم مفاتيح مساكن اجتماعية لفائدة قاطني الضيق عبر 4 بلديات، على غرار الشراڤة وبلدية سيدي موسى، بعد تعليقهم لقوائم المستفيدين منذ أكثر من سنة.

وأشارت ذات المصادر التي أوردت الخبر لــ«النهار»، إلى أن المرحلة الثانية ستخص قاطني حي طلحة علي ببلدية براقي، وبعض الأحياء التي تعيق المشاريع التنموية ببلديات الرويبة والأبيار و25 عائلة بحي قدور بن سلمان ببلدية زرالدة، ناهيك عن توزيع أكثر من ألف مفتاح من مساكن التساهمي الاجتماعي lsp وعن الأحياء التي ستستقبل العائلات المرحلة، أكدت ذات المصادر أنه سيتم ترحيلهم إلى كل من حي الكاليتوس، الذي يسفتتح لأول مرة، وحي أولاد فايت، بالإضافة إلى الحي السكني الجديد بالدويرة وعين البنيان.

وأضافت مراجع «النهار»، أن عملية الترحيل هذه تخص العملية 23 فقط، أما عملية الترحيل 24 سيتم دراسة ملفات الأحياء المعنية خلال شهر رمضان، وستباشر عمليات الترحيل بعد العيد.