هذه هي قائمة أسماء الشخصيات الممنوعة من مغادرة الجزائر!

تحصلت النهار على قائمة أسماء رجال الأعمال والشخصيات الممنوعة من السفر الى خارج الجزائر.

وتم توزيع القائمة عبر كل وسائل النقل، على المعابر الحدودية والمطارات والموانئ.

وجاء في القائمة، كل من كونيناف رضا، كونيناف نواح طارق، كونيناف عبد القادر كريم، حداد علي، طحكوت محي الدين، طحكوت ناصر، حداد عمر.

بالإضافة إلى طحكوت بلال، طحكوت رشيد، بعيري محمد، ولد بوسيف محمد، بودينة براهيم.

وصدرت 10 أوامر منع من السفر، عن النيابة لمحكمة سيدي امحمد، وأمرين بالمنع صدرت عن نيابة محكمة الشراقة.

للإشارة، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني.

وجاءت الأوامر ضد مجموعة من الأشخاص، كتدبير احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية.