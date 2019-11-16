هذه هي قائمة الالتزامات والممنوعات على المترشحين للرئاسيات

نص ميثاق أخلاقيات الممارسات الإنتخابية على مجموعة من الإلتزامات من ضمنها إحترام المسار الإنتخابي والديمقراطي والإمتثال للنصوص التي تنظم الإنتخابات.

وتضمنت الميثاق قائمة من الممنوعات و الإلتزامات جاء على رأسها و على رأسها الإلتزام بنزاهة النظام الإنتخابي.

كما يتعين على المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات عدم الإدلاء عمدا بأي تصريح خاطئ بخصوص النتائج الرسمية للإنتخابات.

كما يجبر المترشحون و الأحزاب السياسية المشاركة على ضرورة الإدلاء بتصريحات دقيقة قصد تفادي الأقوال الخائطة.

كما يؤكد الميثاق على منع نشر أي إعلان أو وسيلة إشهارية كالمطويات و الكتيبات أو البيانات و النشرات الإعلامية والرسائل الإلكترونية واللافتات والملصفقات

كما يلتزم المترشحون والأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات باحترام برنامج الإجتماعات و التجمعات المندرجة في إطار الحملة.

كما تنص ذات الوثيقة على منع استخدام أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض دعائية انتخابية خلال فترة الحملة الإنتخابية و كذا الإستعمال المغرض لرموز الدولة.

كما يمنع بأي شكل من الأشكال استعمال اللغات الأجنبية على المترشحين استعمال اللغات الاجنبية خلال حملتهم الإنتخابية.

ويمنع أيضا نشر أي إعلان أو مادة إشهارية تتضمن عبارات أو صورا من شانها أن تحث على الكراهية و التمييز و العنف أو ترمي لفقد الثقة في مؤسسات الجمهورية.