هذه هي قائمة الخضر لكرة اليد في “كان” 2018

كشف الناخبين الوطنيين لكرة اليد رجال، صفيان حيواني، ومحمد الصغير، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في “كان” 2018 المقررة بالغابون.

واختار الناخبين الوطنيين قائمة الـ17 لاعبا الذين سيمثلون الجزائر، بعد تقييمهما لمردود اللاعبين في آخر تربصين بصربيا وقطر.

وضمت قائمة اللاعبين أسماء كل من: حاج سدوق مصطفى (ش.براقي)، جبروني وليد، ساكر رضوان (ش.سكيكدة)، حمود أيت الله الخميني (ع.توتة).

عريب رضا، بنميني عبد الله، برياح عبد الرحيم، بركوس مسعود، بوسعيد أحمد، غضبان خليفة، لودف محمد، (المجمع البترولي).

بلعيد محمد أمين (الغرافة القطري)، بوريش مولود، حموش عبد النور، موفوق لطيف (ش.ب.بوعريريج)، بوسمال عادل (تركيا)، داود هشام (استر فرنسا).

للإشارة ستجرى هذه البطولة في طبعتها الـ23 في الفترة ما بين 16 إلى 28 جانفي 2018.

وستشارك الجزائر في هذه المنافسة ضمن المجموعة الأولى، التي تضمن كل من منتخبات تونس، الكونغو، الكاميرون ومنتخب البلد المضيف الغابون.