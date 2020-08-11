هذه هي قائمة الشواطئ المعنية بالفتح في العاصمة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن قائمة الشواطئ المسموحة للسباحة المتواجدة على مستوى إقليم ولاية الجزائر.

وقالت مصالح الولاية ان عدد الشواطئ المسموحة للسباحة على مستوى إقليم ولاية الجزائر وفق تدابير الحماية والوقاية من إنتشار وباء كورونا هو 55 شاطئ وعدد الشواطئ المحضورة مؤقتا للسباحة هو 08 شاطئ وعدد الشواطئ المحضورة للسباحة هو 06 شاطئ.

وقال بيان لمصالح ولاية الجزائر، تبعا للتدابير الوقائية المقررة من طرف مصالح الوزارة الأولى المتعلقة بالفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وذلك في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من إنتشار فيروس كورونا، ينهي السيد والي ولاية الجزائر إلى علم كافة مواطني ومواطنات العاصمة، أنه تقرر أعادة فتح الشواطئ المسموحة للسباحة المتواجدة على مستوى إقليم ولاية الجزائر، إبتداءا من تاريخ 15 أوت 2020، وفق شروط وتدابير صحية متمثلة في إلزامية وضع القناع الواقي وإحترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف (1.5م) على الأقل ووضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى نقاط الدخول إلى الشواطئ وتنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات وقياس درجة حرارة المصطافين قبل الدخول إلى الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية من قبل عناصر الحماية المدنية وتوفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة ووضعها تحت تصرف المصطافين.

الدخول المجاني لجميع المواطنين على مستوى كل شواطئ الولاية.

يمنع وضع الطاولات والكراسي على مستوى الشاطئ لإغراض تجارية.

تحدد مواقف المعدات البحرية وزوارق الصيد على حافتي الشاطئ ويمنع منعا باتا توقيفها بالأماكن المخصصة للمصطافين.

تواجد الحيوانات الأليفة على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة خلال موسم الإصطياف بإستثناء الحيوانات المستعملة من طرف مصالح الأمن في إطار الحفاظ على النظام العام.

يمنع منعا باتا ممارسة التزحلق على الماء بإستعمال المعدات البحرية ذات محرك على مسافة 100 متر من شاطئ البحر المخصص للسباحة.