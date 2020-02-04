هذه هي قائمة المتهمين في قضية طحكوت وابنه وأشقائه

تحصلت “النهار أونلاين” على أسماء المتهمين في قضية رجل الأعمال المحبوس بسجن الحراش، محي الدين طحكوت، صاحب شركة النقل الجامعي ومالك مصنع تركيب سيارات هيونداي بتيارت.

وحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “النهار أونلاين”، فإن عدد المتهمين في هذه القضية قد بلغ 46 متهما، بين من خضع لإجراء الحبس المؤقت، أو الرقابة القضائية، وبين من هو في حالة إفراج.

ويوجد ضمن قائمة المتهمين، بالإضافة إلى رجل الأعمال محي الدين طحكوت ونجله وأشقاءه، مديران عامان سابقان لديوان الخدمات الجامعية يوجدان رهن الحبس المؤقت، إلى جانب أمين عام سابق بوزارة النقل.

وضمت القائمة أيضا عددا كبيرا من إطارات ديوان الخدمات الجامعية، بين مديري إقامات أو مديري خدمات جامعية بالولايات، خصوصا بتيبازة والجزائر شرق وغرب.

كما شملت القائمة بعض إطارات مصالح أملاك الدولة والضرائب بالحراش والرويبة والبليدة، إلى جانب إطارات ومسؤولين بوزارة الصناعة والمناجم.

وقد مست التحقيقات في قضية طحكوت، عدة قضايا من المتوقع أن يجري دمجها في ملف واحد، وهي صفقات النقل الجامعي، ومصنعي تركيب السيارات، إلى جانب الاستفادة من امتيازات عقارية وإعفاءات ضريبية.

وفيما يلي القائمة الكاملة للمتهمين في هذه القضية:

طحكوت محي الدين، رجل أعمال، طحكوت بلال رجل أعمال، طحكوت رشيد رجل أعمال، طحكوت حميد رجل أعمال، طحكوت ناصر رجل أعمال، بن ميلود عبد القادر مدير عام سابق لمؤسسة النقل الحضري “إيتوزا”..

رشيد وازن، مدير النقل السابق بالعاصمة، فتيحة محفوظ رئيسة مصلحة سابقة للنقل الجامعي الجزائر غرب، عائشة عبد الرزاق، مديرة سابقة للخدمات الجامعية الجزائر غرب…

عبد العزيز حموتان، مدير سابق للخدمات الجامعية الجزائر غرب، فاطمة الزهراء حوسيني عضوة بلجنة الخدمات الجامعية الجزائر غرب، يوسف شاطر مدير سابق للإقامة الجامعية أولاد فايت 1..

حيرش قزين عون بمصلحة الإطعام الجامعية الجزائر غرب، محمد الصالح جدي، مدير الخدمات الجامعية السابق لتيبازة، راضية زحالي رئيسة مصلحة النقل بمديرية الخدمات الجامعية بتيبازة..

هشام شويط رئيس قسم الخدمات الجامعية بتيبازة، باية زايدي مديرة إقامة جامعية بتيبازة، خير الدين رماش، مدير الخدمات الجامعية الجزائر شرق..

سامية بوحملة مدير إقامة جامعية بباب الزوار، نهاد عبادة، مديرة اقامة جامعية بالعالية، عبد الغني مشوار، مدير إقامة جامعية باب الزوار 3، محمد سيار رئيس سابق لقسم المالية للخدمات الجامعية الجزائر شرق…

جيلالي قولاش، مدير سابق للإقامة الجامعية باب الزوار 3، أحمد مناد مدير الإقامة الجامعية باب الزوار 1، فاروق بوكليخة مدير سابق للديوان الوطني للخدمات الجامعية، محجوب بركات، رئيس مصلحة النقل للخدمات الجامعية…

عبد الحق بودراع، مدير سابق لديوان الخدمات الجامعية، محمد رضا عثمان، عون مكتب بمديرية الخدمات الجامعية الجزائر غرب، أحمد شلال مشير شركة eurl agriculture avenir..

فاطمة الزهراء العربي بوعمران، رئيسة مصلحة العقود التجارية موبيليس، رابح بن طلحة، مراقب ضرائب بالرويبة، أحمد معيش، مفتش ضرائب بالحراش، ناصر شنيني متقاعد بمديرية أملاك الدولة..

صالح أوعلاق، مفتش جهوي لأملاك الدولة بالبليدة، مبارك برزان، موظف بمفتشية الجهوية لأملاك الدولة، بن عبد الله حمو، مدير الصناعة والمناجم، عبد الكريم كرنو، مدير ولائي للشباك الوحيد…

لطفي شوقي بن طيفور، مدير الصفقات بمجمع طحكوت، وليد سخري، مدير قسم بموبيليس، بلقاسم وليد، مدير الشؤون القانونية بموبيليس..

أمحمد محارب، أمين عام سابق بوزارة النقل، العيد لمرابط مدير عام سابق للمؤسسة المينائية بسكيكدة، أمين ترة، رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجي والمكلف بالتلخيص والدراسات بديوان وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب..

محمد علون، رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير والتكنولوجيا، مصطفى عبد الكريم، مدير عام سابق لتطوير الصناعة والتكنولوجيا بوزارة الصناعة ومكلف بالدراسات بديوان وزير الصناعة الأسبق بوشوارب..

منصوري عبد الكريم مدير الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار الذي تم استدعاؤه كشاهد قبل أن يتحول إلى متهم.