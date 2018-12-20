هذه هي قائمة المسرحين من فريق إتحاد العاصمة !!

قررت إدارة فريق إتحاد العاصمة بقيادة المدير العام الرياضي عبد الحكيم سرار تسريح العديد من اللاعبين خلال هذا الميركاتو الشتوي.

وسيُعار المهاجم أيمن محيوس لفريق جمعية عين مليلة والمدافع حمرة إلى فريق أهلي برج بوعريريج إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

هذا وسيُعار أيضا اللاعب الإيفواري الجديد في سوسطارة كواسي فيفيان لفريق مولودية وهران أو مولودية بجاية.

وطالب اللاعب بن شيخون بوثائق تسريحه من أجل الإلتحاق بالمدير الرياضي للفئات الشبانية لمولودية الجزائر محمد ميخازني لكن سوسطارة تُفضل إعارته لنادي آخر.

وتحصل اللاعبين مزغراني وميكسيس على وثائقهما بينما لم تتضح وجهة المهاجم بن شاعة لحد الآن حيث يتجه سرار لإعارته.